 "Укрзализныця" передумала достраивать Дарницкий вокзал в Киеве

Об этом заявил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике "Укрзализныци" Антон Саболевский в ходе дебатов "Государственные инфраструктурные монополии: оставить нельзя приватизировать", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Дарницкий вокзал – это сложная тема. История уже немного ушла вперед – там построилось определенное количество коммерческих центров вокруг. Поэтому пока мы не видим экономической целесообразности достраивать этот объект", – заявил Саболевский.

Ранее, в 2015 году, "Укрзализныця" планировала открыть в недостроенном здании Дарницкого вокзала административную часть, торговый комплекс и вела переговоры о возможном открытии там гостиницы.

Как сообщалось, еще в 2013 году Министерство инфраструктуры Украины и Государственное территориальное отраслевое объединение "Южно-Западная железная дорога" заявляли о намерениях привлечь инвесторов для завершения строительства пассажирского вокзального комплекса на станции "Дарница" в Киеве по ул. Привокзальная, 3.

Тогда ориентировочная сметная стоимость второй очереди строительства составляла, согласно документации, 1,793 млрд грн в соответствии с технико-экономическим обоснованием, утвержденным распоряжением правительства №758 от 19 сентября 2007 года.

Отмечалось также, что на пассажирском вокзальном комплексе на станции "Дарница" не завершено строительство главного здания вокзала с центральным тоннелем (построен железобетонный каркас на семь этажей, тоннель без отделки и инженерных сетей), открытой стоянки автомобилей на 300-350 машиномест с двухуровневым подземным паркингом, главного перрона и внешних сетей водоснабжения и водоотвода.

Первая очередь строительства пассажирского вокзального комплекса на станции "Дарница" в Киеве была завершена в январе 2007 года. В ее состав вошли транзитный пешеходный тоннель под всеми путями с выходами на платформы, южный вестибюль, южный и северный участки привокзальной площади, а также временные автостоянки на 162 и 18 машиномест.