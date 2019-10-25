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 Власти Киева пообещали отложить повышение тарифов на отопление

В течение текущего отопительного сезона коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" не будет повышать тарифы на отопление и горячую воду.

Об этом во время пресс-брифинга сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Наша цель – сдерживать стоимость посредством повышения энергоэффективности, как на уровне отдельных жилых домов, так и на уровне всего теплоэнергетического комплекса города. Например, только путем организационных мероприятий мы за полгода уменьшили теплопотери на сетях на 2%", – сказал Пантелеев.

По словам чиновника, параллельно городские власти продолжат развивать программы софинансирования мероприятий энергоэффективности в жилых домах.

Читайте также: Госэнергоэффективности обновило данные о средних тарифах на отопление по областям

Как сообщалось, ранее в октябре коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предложило повысить тарифы на производство тепловой энергии для нужд населения на столичных ТЭЦ на 30%.

В пресс-службе компании уточнили, что повышение тарифов для ТЭЦ не означает роста тарифов цен на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения для населения именно на 30%.

Напомним, в декабре 2018 года Национальная комиссия повысила тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" для нужд населения на 22,7%.

В свою очередь это привело у повышению тарифа на централизованное отопление и горячее водоснабжение для населения на 22,3% с 1 января 2019 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156012
 
 
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Киевляны пообещалі отложить назначеніе мером клічка - цена на газ упала на 25% - тарифи на тепло должни уменшится на 25%
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