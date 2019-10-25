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 Отопительный сезон начался в 23 областях Украины. КАРТА

Отопительный период начался в 23 областях Украины, при этом жилые дома отапливаются лишь в 13 областях.

Об этом говорится в сообщении Минрегиона в Facebook, передает БизнесЦензор.

"По информации областных и Киевской городской государственных администраций, отопительный период начат в 23 областях и городе Киев", - сказано в сообщении.

Жилые дома отапливаются в 13 областях, объекты социальной сферы - в Киеве и 23 областях.

Уточняется, что в Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской,Черкасской, Черниговской областях и Киеве более 50% подключено к отоплению.

Как сообщалось, в Киеве 25 октября начался отопительный сезон. Планируется за 10 дней подключить к отоплению все дома.

Отопительный сезон начался в 23 областях Украины 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156010
 
 
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