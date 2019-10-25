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 Суд в Нидерландах арестовал акции управляющей компании "Турецкого потока", – "Нафтогаз"

Суд в Нидерландах арестовал 100% акций управляющей компании газопровода "Южный поток" – South Stream Transport B.V. – в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Как передает БизнесЦензор, об этом коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"23 октября Окружной суд Амстердам арестовал 100% акций "Южного потока" (South Stream Transport B.V.), которая, кстати, отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", – сообщил Витренко.

"Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях "Газпрома" при передаче этих акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза", – уточнил топ-менеджер НАК.

Витренко добавил, что ряд других активов "Газпрома" в Нидерландах были арестованы ранее.

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Как сообщалось, в январе глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что компания ожидает принятие судебных решений в Нидерландах, которые позволят приступить к продаже арестованного имущества ПАО "Газпром" для исполнения решения Стокгольмского арбитража о взыскании $2,6 млрд.

В Амстердаме находится головной офис Gazprom International, который участвует в работе международных проектов российской компании по всему миру. В Нидерландах базируется и другая структура "Газпрома" – Gazprom Energy.

Напомним, весной 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания с ПАО "Газпром" долга в $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

В частности, "Нафтогаз" добился ареста долей "Газпрома" в операторах трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Швейцарии, а также "дочек" российского концерна в Нидерландах.

В конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме, однако отказался его выполнять, подав апелляцию и заявив о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156005
 
 
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