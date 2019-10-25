 "Ощадбанк" выставил на продажу крупнейший актив обанкротившегося холдинга "Креатив"

Как сообщает пресс-служба "Ощадбанка", аукцион по продаже актива состоится 26 ноября, передает БизнесЦензор.

В состав имущества входит в частности маслоэкстракционный завод мощностью переработки 1000 тонн семян подсолнечника/рапса в сутки. Стоимость имущества указана в размере 500,81 млн грн.

В банке напомнили, что почти год назад в полном объеме удовлетворены исковые требования "Ощадбанка" к ООО "Регионпродукт-Украина" (имущественный поручитель ЧАО "Креатив") об обращении взыскания на предмет залога в размере более $4,5 млн. В мае 2019 года за счет принятия в собственность банка нереализованного имущества поручителя осуществлено погашение задолженности в размере более 106 млн грн.

В общем банком подано в суды общей юрисдикции 23 исковых заявления о взыскании задолженности с группы компаний "Креатив" и их поручителей - физических лиц Максима Березкина и Юрия Давыдова.

"Общая сумма присужденных к взысканию средств по всем судебным решениям – $328 млн, 12 млн евро, 824 млн грн с Березкина и $306 млн, 12 млн евро, 716 млн грн. с Давыдова", – отмечается в сообщении.

Напомним, группа "Креатив" была одним из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине. В состав группы входило три завода по переработке подсолнечника общей мощностью около 1,1 млн тонн семян в год, а также четыре завода по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. В ее составе также был завод по переработке сои мощностью 270 тыс. тонн в год. Компания владела восемью элеваторными комплексами в Кировоградской, Николаевской, Киевской и Днепропетровской областях, растениеводческими хозяйствами и животноводческим комплексом.

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В 2016 году суд начал процедуру банкротства ЧАО "Креатив", входящего в состав промышленной группы "Креатив".

По данным Национального банка, задолженностью ЧАО "Креатив" перед украинскими и международными банками в размере $630 млн. В частности, по состоянию на начало 2015 года доля кредитов "Креатива" в государственных банках составляла почти 80% или более 11 млрд грн: почти 7 млрд грн компания была должна "Ощадбанку", 2,5 миллиарда - "Укрэксимбанку", 2 миллиарда - "Укргазбанку".

Напомним, в сентябре 2015 года основатель "Креатива" Станислав Березкин сообщил о выходе из состава акционеров, уточнив, что 80% маслоэкстракционного бизнеса, а также производство жиров, маргаринов и спредов перешли к другим владельцам.

Летом того же года в состав правления "Креатив Групп" вошли лица, ранее работавшие в его крупнейшем конкуренте - агрохолдинге "Кернел" и "БТА Банке".