[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.88 27.46
 Финансы, Корпоративные отношения
  38  0
Все про:аукцион (605) Ощадбанк (393) Креатив (17) Березкин Максим (11) Березкин Станислав (11)

 "Ощадбанк" выставил на продажу крупнейший актив обанкротившегося холдинга "Креатив"

Государственный "Ощадбанк" выставил на продажу имущество, принадлежащее ООО "Эллада", которое выступало обеспечением по кредитам одного из крупнейших должников банка – группы компаний "Креатив".

Как сообщает пресс-служба "Ощадбанка", аукцион по продаже актива состоится 26 ноября, передает БизнесЦензор.

В состав имущества входит в частности маслоэкстракционный завод мощностью переработки 1000 тонн семян подсолнечника/рапса в сутки. Стоимость имущества указана в размере 500,81 млн грн.

В банке напомнили, что почти год назад в полном объеме удовлетворены исковые требования "Ощадбанка" к ООО "Регионпродукт-Украина" (имущественный поручитель ЧАО "Креатив") об обращении взыскания на предмет залога в размере более $4,5 млн. В мае 2019 года за счет принятия в собственность банка нереализованного имущества поручителя осуществлено погашение задолженности в размере более 106 млн грн.

В общем банком подано в суды общей юрисдикции 23 исковых заявления о взыскании задолженности с группы компаний "Креатив" и их поручителей - физических лиц Максима Березкина и Юрия Давыдова.

"Общая сумма присужденных к взысканию средств по всем судебным решениям – $328 млн, 12 млн евро, 824 млн грн с Березкина и $306 млн, 12 млн евро, 716 млн грн. с Давыдова", – отмечается в сообщении.

Напомним, группа "Креатив" была одним из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине. В состав группы входило три завода по переработке подсолнечника общей мощностью около 1,1 млн тонн семян в год, а также четыре завода по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. В ее составе также был завод по переработке сои мощностью 270 тыс. тонн в год. Компания владела восемью элеваторными комплексами в Кировоградской, Николаевской, Киевской и Днепропетровской областях, растениеводческими хозяйствами и животноводческим комплексом.

Читайте также: Суд отпустил бывшего нардепа Березкина под залог в 15 миллионов

В 2016 году суд начал процедуру банкротства ЧАО "Креатив", входящего в состав промышленной группы "Креатив".

По данным Национального банка, задолженностью ЧАО "Креатив" перед украинскими и международными банками в размере $630 млн. В частности, по состоянию на начало 2015 года доля кредитов "Креатива" в государственных банках составляла почти 80% или более 11 млрд грн: почти 7 млрд грн компания была должна "Ощадбанку", 2,5 миллиарда - "Укрэксимбанку", 2 миллиарда - "Укргазбанку".

Напомним, в сентябре 2015 года основатель "Креатива" Станислав Березкин сообщил о выходе из состава акционеров, уточнив, что 80% маслоэкстракционного бизнеса, а также производство жиров, маргаринов и спредов перешли к другим владельцам.

Летом того же года в состав правления "Креатив Групп" вошли лица, ранее работавшие в его крупнейшем конкуренте - агрохолдинге "Кернел" и "БТА Банке".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155995
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
дифтерия Донбасс Зеленский Киев НАТО Нацполиция НБУ правоохранительные органы Россия
 
 
 
 
 
 вверх