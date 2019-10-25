 Беларусь договорилась о поставках нефти из Казахстана

Об этом сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков после прошедших ранее в пятницу переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"Нам удалось согласовать на ведомственном уровне текст межправсоглашения. Сейчас оно будет проходить внутригосударственное согласование, но мы уже договорились, что, не ожидая его подписания, приступаем непосредственно к коммерческим переговорам с участием субъектов хозяйствования", – рассказал Рыбаков.

"Надеемся, что в ближайшее время найдем взаимоприемлемые формы сотрудничества уже в виде конкретных контрактов и реализуем планы по переработке нефти из Казахстана на наших нефтеперерабатывающих заводах", – добавил глава "Белнефтехима".

Рыбаков уточнил, что если переговоры завершатся успешно, казахстанская нефть поступит в Беларусь, но в каких объемах и по каким ценам, еще предстоит определить. Эти аспекты не отражены в межправительственном соглашении. Также стороны еще обсуждают, каким образом поставлять нефть в Беларусь.

В свою очередь министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, с белорусской стороной согласованы основные параметры соглашения по поставкам нефти и нефтепродуктов.

"Мы предоставим белорусским партнерам возможность проведения переговоров с нашими нефтедобывающими компаниями, прежде всего это наши компании на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане", – уточнил глава Минэнерго Казахстана.

Ранее в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что Беларусь заинтересована в импорте нефти из Казахстана.

"Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит, если это будет возможно, казахстанской нефти будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России. Думаю, договоримся", – сказал Лукашенко.

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Как сообщалось, в конце сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна ищет альтернативного России поставщика нефти, потому что российский налоговый маневр сделал закупки российской нефти невыгодными, а договориться с Москвой у Минска не получается.

По словам Лукашенко, российская сторона фактически подталкивает Минск к мировым ценам, а при таком раскладе покупать российскую нефть относительно невысокого качества будет невыгодно.

При этом Лукашенко напомнили о маршруте для поставок нефти по трубопроводу из Одессы, а также допустил закупки российской нефти по реверсу из Гданьска, закупки у Ирана, США или ОАЭ.