[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.88 27.46
 Социальная политика
  27  0
Все про:медицина (256) Франция (266) марихуана (14)

 Во Франции в качестве эксперимента разрешат медицинское употребление марихуаны

Нижняя палата парламента Франции разрешила эксперимент по медицинскому употреблению марихуаны.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на портал 20minutes, передает БизнесЦензор.

Депутаты проголосовали за поправку к социальному бюджету на 2020 год докладчика Оливье Верана, что позволяет проведение эксперимента в течение двух лет.

"Я очень надеюсь, что этот эксперимент может начаться в первой половине 2020 года", - заявила госсекретарь Кристель Дюбо.

"Он будет охватывать 3000 пациентов во Франции и станет попыткой проверить положительное влияние производных каннабиса на некоторые патологии", - сказал Веран, напомнив, что 17 стран в Европейском союзе уже разрешили лечение на основе медицинского каннабиса.

Этот эксперимент будет распространяться на людей, которые страдают от серьезных заболеваний - некоторых форм эпилепсии, невропатической боли, побочных эффектов химиотерапии, паллиативной помощи или неконтролируемых мышечных сокращениях рассеянного склероза.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155980
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
дифтерия Донбасс Зеленский Киев НАТО отопительный сезон Польша Россия стрельба
 
 
 
 
 
 вверх