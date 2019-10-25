 Во Франции в качестве эксперимента разрешат медицинское употребление марихуаны

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на портал 20minutes, передает БизнесЦензор.

Депутаты проголосовали за поправку к социальному бюджету на 2020 год докладчика Оливье Верана, что позволяет проведение эксперимента в течение двух лет.

"Я очень надеюсь, что этот эксперимент может начаться в первой половине 2020 года", - заявила госсекретарь Кристель Дюбо.

"Он будет охватывать 3000 пациентов во Франции и станет попыткой проверить положительное влияние производных каннабиса на некоторые патологии", - сказал Веран, напомнив, что 17 стран в Европейском союзе уже разрешили лечение на основе медицинского каннабиса.

Этот эксперимент будет распространяться на людей, которые страдают от серьезных заболеваний - некоторых форм эпилепсии, невропатической боли, побочных эффектов химиотерапии, паллиативной помощи или неконтролируемых мышечных сокращениях рассеянного склероза.