 Дания выдала разрешение на строительство подводного газопровода из Норвегии в Польшу

Предоставлено разрешение на оба участка газопровода на дне Балтийского моря общей протяженностью около 133 километров, которые расположены в морской зоне Дании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

По данным польского оператора Gaz-System, получения разрешения властей Дании является первым из трех этапов получения всех необходимых разрешений для укладки газопровода на дне Балтийского моря. Ожидается, что в этом году будет получено решение от польских и шведских властей.

"Согласие правительства Дании на строительство подводной части Baltic Pipe является ключевым моментом в реализации проекта", – заявил президент Gaz-System Томаш Стенпень.

Проект Baltic Pipe, инициированный 20 лет назад, получил продвижение после одобрения в январе нового гранта ЕС в 215 млн евро в дополнение к ранее уже выделенным 51,8 млн евро.

Строительство газопровода мощностью 10 млрд куб. м в год должно начаться в следующем году, а его завершение ожидается к октябрю 2022 года . Это совпадет с окончанием долгосрочного контракта Польши с "Газпромом".

Польская госкомпания PGNiG в течение последних 11 лет приобретает лицензии на добычу на норвежском континентальном шельфе с целью поставок в Baltic Pipe. Сейчас компания владеет акциями 25 лицензий в регионе.

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Как сообщалось, Дания до сих по не предоставила разрешение на строительство подводной части российского газопровода "Северный поток-2" в своей экономический зоне.

В материалах оператора проекта – Nord Stream 2 AG – отмечалось, что завершение строительства "Северного потока-2" может быть перенесено на вторую половину 2020 года, если Дания потребует смены маршрута.

Ранее мнение в отношении того, что Северный поток-2 не заработает с 2020 года, высказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии и призван обеспечить поставки российского газа в ЕС в обход территории Украины.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является российский "Газпром". В строительный консорциум входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.