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 Падение продаж автомобилей может вызвать снижение цен на нефть, – СМИ

Прибыли крупнейших автопроизводителей в текущем году падают, а продажи новых автомобилей сокращаются на фоне демонизации дизтоплива, растущей популярности каршейринга, замедления темпов роста мировой экономики и ожиданий потребителей падения цен на электромобили.

Об этом сообщает investfunds, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Как сообщается, по итогам третьего квартала чистая прибыль американского автопроизводителя Ford Motor Co. упала более чем в два раза - до $425 млн, или $0,11 в расчете на акцию, по сравнению с $991 млн, или $0,25 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Ford ухудшил прогноз операционной прибыли на год в целом, сославшись на рост стоимости гарантийного обслуживания, слабые показатели в Китае и ужесточение конкуренции на рынке грузовиков и внедорожников в Северной Америке.

По итогам 2019 года Ford теперь ожидает операционную прибыль в диапазоне от $6,5 млрд до $7 млрд по сравнению с $7 млрд в прошлом году. В июле компания прогнозировала показатель в диапазоне $7-7,5 млрд.

Прибыль компании Ford Motor Co. по итогам второго квартала обрушилась на 86%.

Чистая прибыль BMW во втором квартале снизилась на 29% и составила 1,48 млрд евро по сравнению с 2,08 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Глобальные автопродажи в январе-июне 2019 года упали на 7%. Среди важнейших авторынков наибольшее проседание наблюдалось в Китае - на 13,7% в годовом выражении. Падение автопродаж чревато дополнительным снижением спроса на  нефть, поскольку на автомобильный транспорт приходится львиная доля потребления светлых нефтепродуктов.

Как сообщалось, ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем новом исследовании пришло к выводу, что растущие продажи кроссоверов и внедорожников (в англоязычных текстах - SUV) способствуют увеличению мирового спроса на бензин и дизтопливо. При этом прогнозируемое расширение парка SUV компенсирует падение спроса на ископаемое моторное топливо, обусловленное ростом продаж электромобилей (EV).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155972
 
 
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