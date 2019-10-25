[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.88 27.46
 Социальная политика
  304  0
Материалы по теме:
Все про:Газ (3818) детсад (16) КГГА (499) Киев (2234) школа (71) уголь (1231) отопительный сезон (368) Теплокоммунэнерго (343)

 Школы смогут уменьшить потребление тепла на время каникул, – КГГА

Около 500 объектов учреждений социальной сферы оснащены самой современной системой дистанционного управления потребления тепла. Таким образом, в период школьных каникул или когда температура воздуха относительно теплая, школы и детские сады значительно экономят на отоплении.

Об этом во время брифинга о начале отопительного сезона сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор.

"Школы и садики нашего города имеют современные тепловые пункты, работающие в автоматическом режиме. К тому же 500 объектов (школ и садиков) оснащены самой современной системой дистанционного управления на такие периоды. Когда относительно тепло или в период каникул, потребление тепла в таких заведениях будет уменьшено до минимального уровня, и будет обеспечена экономия и оптимальный режим потребления тепловых ресурсов", – отметил Пантелеев.

Также он напомнил, что 30 сентября начали отопительный сезон для учреждений социальной сферы (школы, садики, больницы). Сегодня подключение таких заведений происходит согласно их заявкам. 100% заявок удовлетворено в социальной сфере.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155969
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Киев Минобороны НАТО отопительный сезон Россия стрельба Харьков
 
 
 
 
 
 вверх