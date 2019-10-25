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 Экспорт зерновых в новом сезона превысил 17 миллионов тонн

Украина с начала нового 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 25 октября 2019 года экспортировала 17,6 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 42,6% больше, чем на ту же дату прошлого МГ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, к настоящему времени страна экспортировала 10,76 млн тонн пшеницы, 3,4 млн тонн кукурузы, 3,2 млн тонн ячменя.

По состоянию на 25 октября этого года также экспортировано 107,3 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в сентябре повысило прогноз экспорта зерновых на 2019/2020 МГ на 0,4 млн тонн по сравнению с августовским прогнозом – до 54,44 млн тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155965
 
 
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