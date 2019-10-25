 Урожай зерновых с 88% площадей превысил 62 миллиона тонн

Об этом сообщает правительственный Информационно-аналитический портал АПК Украины, передает БизнесЦензор.

В частности, собрано 21,9 млн тонн кукурузы с площади 3,2 млн га или 66% к прогнозу при урожайности 67,3 ц/га, 86 тыс. тонн гречки с площади 65 тыс. га или 95% к прогнозу при урожайности 13,3 ц/га, а также 152 тыс. тонн проса с 81 тыс. га или 90% к прогнозу при урожайности 18,7 ц/га.

Кроме того, подсолнечник обмолочен на площади 5,6 млн га или 95%, собрано 13,5 млн тонн зерна при средней урожайности 24,3 ц/га.

Соя обмолочено на площади 1,5 млн га или 94% к прогнозу и собрано 3,4 млн га зерна при средней урожайности 23,2 ц/га.

Сахарной свеклы собрано 6,5 млн тонн с площади 149 тыс. га или 68% к прогнозу при средней урожайности 438 ц/га.

Читайте также: Минэкономики рекордно повысило прогноз урожая зерновых

В то же время на отчетную дату засеяно 6,6 млн га площади озимыми зерновыми или 91% к прогнозу. В том числе посеяна озимая пшеница на площади 5,7 млн га или 91% к прогнозу, рожь – на площади 117 тыс. га или 96% к прогнозу, озимый ячмень – 834 тыс. га или 91% к прогнозу.

Кроме того, озимый рапс, при прогнозируемой площади 1,1 млн га посеян около 1,1 млн га или 99% к прогнозу.

Как сообщалось, Министерство аграрной политики и продовольствия по предварительным данным прогнозирует в текущем году урожай в Украине на уровне 71,1 млн тонн, против предыдущего прогноза в 70,8 млн тонн.

Напомним, урожай зерновых в Украине в 2018 году составил 70,1 млн тонн.