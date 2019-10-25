 Суд начал банкротство замешанной в распродаже арестованного топлива Курченко госкомпании

Об этом свидетельствует информация Высшего хозяйственного суда Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Решение начать процедуру банкротства принято по иску АО "Укртранснафта", перед которой у "Укртранснефтепродукта" есть неурегулированный долг в размере 3,82 млн грн, возникший еще в 2011 году.

Как сообщалось, это не первая попытка начать процедуру банкротства ГП "Укртранснефтепродукт".

В начале 2018 года аналогичное обращение в суд направляло ГП "38 отделение инженерно-технических частей" за долг в 1,1 млн грн.

Второй иск в начале 2018 года был подан от ПАО "Одессаоблэнерго" из-за долгов за электроэнергию, которую потреблял Одесский НПЗ и расположенная радом ТЭЦ в период "ответственного управления" заводом "Укртранснефтепродуктом". Суммарный долг за электроэнергию составлял около 4 млн грн (без пени и штрафов).

Однако тогда Хозяйственный суд Киева отклонил заявления от двух компаний о начале процедуры банкротства ГП "Укртранснефтепродукт".

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"Укртранснефтепродукт" известен тем, что в 2014 году в рамках уголовного дела против беглого бизнесмена Сергея Курченко предприятию были переданы на хранение и реализацию нефтепродукты, имеющие, по мнению МВД, отношение к бизнесу ВЕТЭК. Речь идет о 19 тыс. тонн бензина с Херсонской перевалки, о 10 тыс. тонн дизтоплива с нефтебазы "Роснефти" в Василькове и около 80 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, арестованных на Одесском НПЗ. Общая стоимость арестованных нефтепродуктов тогда оценивалась в 1,5 млрд грн.

Для реализации данных объемов "Укртранснефтепродукт" привлек фирму "УкрОйлПродукт", входящую в группу компаний "Фактор" бизнесмена Сергея Тищенко. СМИ обвиняли "Фактор" в продаже этого топлива по заниженным ценам и с отсрочкой платежа на 2 года.

В свою очередь Тищенко заявил, что другие компании "не хотели связываться" с нефтепродуктами Курченко во избежание проблем с фискальными органами.

По данным СМИ, арестованные нефтепродукты по заниженным ценам были реализованы компании из группы "Фактор", от чего государство недополучило 250 млн грн.

В октябре 2017 года во время судебного процесса по специальной конфискации 97,1 тыс. тонн так называемых нефтепродуктов Курченко, ГП "Укртранснефтеродукт" утверждало, что входящее в орбиту бизнесмена Сергею Тищенко предприятие "Укройлпродукт" по-прежнему должно ему еще 432,9 млн грн за эти нефтепродукты.

Кроме того, "Укртранснефтепродукт" потерял 162,9 млн грн на счетах в ликвидируемом "Фортуна-банке", принадлежавшем матери Тищенко.

Помимо нефтепродуктов, ГП "Укртранснефтепродукт" в 2015 году. получил в распоряжение имущественный комплекс Одесского НПЗ. Летом 2017 года завод был национализирован и передан в управление ФГИ.

По состоянию на 1 июня 2017 года "Укртранснефтепродукт" также имел налоговый долг в размере 172 млн грн.