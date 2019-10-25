 СБУ обвинила бывших чиновников Киевской ОГА в махинациях с недвижимостью на 230 миллионов. ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает БизнесЦензор.

"Оперативники спецслужбы установили, что четыре начальника разных времен одного из департаментов ОГА совместно с должностными лицами коммунального предприятия организовали коррупционный механизм обогащения на государственном имуществе", – сказано в сообщении.

По данным следствия, чиновники за 1 гривню в год, начиная с 2000 года, сдавали коммунальному предприятию в аренду дом в центре Киева площадью почти 2 000 квадратных метров. В свою очередь коммунальное предприятие сдавало недвижимость в субаренду коммерсантам по рыночной стоимости, а разницу распределяли между собой фигуранты дела.

"Инициированные СБУ, в рамках уголовного производства, ревизии, проверки и экспертизы документации показали злоупотребления чиновников и подтвердили убытки государства в размере более 232 млн грн", – сообщают в СБУ.

Во время проведенных обысков по этому делу правоохранители, в частности, изъяли документацию, подтверждающую незаконную передачу здания в субаренду фирме жены одного из фигурантов дела.

По материалам Службы безопасности Украины, действующее руководство Киевской облгосадминистрации начало процедуру аннулирования договора аренды.

Сейчас четырем бывшим руководителям департамента ОГА объявлено о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.