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 Самую дорогую бутылку виски продали за $1,9 миллиона

На торгах аукциона Sotheby`s в Лондоне за 1,5 млн фунтов ($1,9 млн) был продан редкий экземпляр шотландского виски Macallan 1926.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Эта сумма стала рекордом для одной бутылки виски, когда-либо продававшихся с аукциона. Эстимейт данного экземпляра составлял 350–450 тыс фунтов.

Скотч 60-летней выдержки из элитной серии 263, в рамках которой в свое время было произведено всего 40 бутылок, ушел покупателю, имя которого аукцион не раскрывает. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре прошлого года, когда бутылка скотча ушла с аукциона за 1,2 млн фунтов.

По данным консалтинговой компании Knight Frank, в прошлом году виски оказался самым доходным вложением из числа всех люксовых инвестиционных активов, хотя в рейтинг таких активов этот напиток попал впервые.

За год стоимость шотландского виски как инвестиционного актива выросла на 40%, опередив такие более традиционные активы, как коллекционные вина, старинные монеты и произведения искусства.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155944
 
 
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