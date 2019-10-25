 Жители Сумской области смогут управлять запасом газа на зиму онлайн

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Сумыгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"Потребители газа - участники акции "Твоя энергонезависимость" получили уникальную возможность управлять запасом газа онлайн, выбирать объем газа и период, в который его выгоднее использовать", - сообщает компания.

В Сумской области акционным предложением воспользовались 2715 бытовых клиентов, которые приобрели 2,9 млн куб. м газа. Более 70% закупок осуществлено онлайн. Именно поэтому инновационный продукт для управления запасом газа разработан на платформе Личного кабинета на 104.ua.

"Клиенты могут самостоятельно в режиме онлайн выбрать период, в который они будут использовать "акционный" газ. Для этого до последнего дня текущего месяца потребления в "Личном кабинете" на сайте 104.ua необходимо оформить заявку", - сообщает компания.

По условиям акции, если цена газа на общих условиях ПСО ниже, то потребитель получает газ по меньшей цене и оплачивается по цене ПСО, а запас сохраняется.

Если потребитель использует ресурс газового запаса, то нужно будет оплатить только стоимость доставки заказанного объема газа. Счет за доставку потребитель получит на свой почтовый адрес, или загрузить в "Личном кабинете".

Участникам акции, которые не зарегистрированы в "Личном кабинете", для оформления заявки необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов. Шаблон заявки доступен на официальном сайте ООО "Сумыгаз Сбыт" в разделе Договор поставки природного газа: https://smgaszbut.104.ua/ua/gas-supply-agreement/id/dogovir-postachannja-prirodnogo-gazu-15812.

"Напоминаем, что пользоваться зарезервированным запасом газа можно будет с 1 октября 2019 по 31 марта 2020", - сообщает компания.

Если выкуплено в рамках акции топливо будет использовано до 1 апреля, потребитель сможет докупить необходимые объемы по цене поставщика со специальными обязанностями, действующей на то время. Домохозяйства, не используют предоплаченный газ, смогут воспользоваться остатком средств.