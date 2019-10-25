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 Жители Сумской области смогут управлять запасом газа на зиму онлайн

Владельцы 2715 домовладений Сумской области могут управлять запасом "акционного" газа онлайн, сообщает компания "Сумыгаз Сбыт".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Сумыгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"Потребители газа - участники акции "Твоя энергонезависимость" получили уникальную возможность управлять запасом газа онлайн, выбирать объем газа и период, в который его выгоднее использовать", - сообщает компания.

В Сумской области акционным предложением воспользовались 2715 бытовых клиентов, которые приобрели 2,9 млн куб. м газа. Более 70% закупок осуществлено онлайн. Именно поэтому инновационный продукт для управления запасом газа разработан на платформе Личного кабинета на 104.ua.

"Клиенты могут самостоятельно в режиме онлайн выбрать период, в который они будут использовать "акционный" газ. Для этого до последнего дня текущего месяца потребления в "Личном кабинете" на сайте 104.ua необходимо оформить заявку", - сообщает компания.

По условиям акции, если цена газа на общих условиях ПСО ниже, то потребитель получает газ по меньшей цене и оплачивается по цене ПСО, а запас сохраняется.

Если потребитель использует ресурс газового запаса, то нужно будет оплатить только стоимость доставки заказанного объема газа. Счет за доставку потребитель получит на свой почтовый адрес, или загрузить в "Личном кабинете".

Участникам акции, которые не зарегистрированы в "Личном кабинете", для оформления заявки необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов. Шаблон заявки доступен на официальном сайте ООО "Сумыгаз Сбыт" в разделе Договор поставки природного газа: https://smgaszbut.104.ua/ua/gas-supply-agreement/id/dogovir-postachannja-prirodnogo-gazu-15812.

"Напоминаем, что пользоваться зарезервированным запасом газа можно будет с 1 октября 2019 по 31 марта 2020", - сообщает компания.

Если выкуплено в рамках акции топливо будет использовано до 1 апреля, потребитель сможет докупить необходимые объемы по цене поставщика со специальными обязанностями, действующей на то время. Домохозяйства, не используют предоплаченный газ, смогут воспользоваться остатком средств.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155936
 
 
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