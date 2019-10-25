 Аэропорт "Львов" задержал рейсы из-за погодных условий

Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня утром в аэропорту Львов наблюдались неблагоприятные погодные условия, которые прошли и сейчас аэропорт работает в штатном режиме", - сообщает аэропорт.

Рейс MSI263 Киев-Львов 24 октября задерживался в Киеве, и прибыл во Львов в 18:10 вместо 11:15. Причина: позднее прибытие борта с предыдущего рейса.

Рейс MSI264 Львов-Киев вчера был отменен из-за метеоусловий в Киеве, пассажиры находятся в гостиницу. Рейс запланирован на сегодня.

SQP141 Борисполь-Львов задерживается в Борисполе в 02-15 26.10 (по плану 22:00 25 октября). Прибытие во Львов 3:15 26 октября вместо 23:00 25 октября.

SQP571 Львов-Шарджа задерживается до 5:25 26 октября (плановый вылет в 2:10 26 октября). Причина задержки: позднее прибытие из предыдущего рейса.

Из-за метеусловий в Познани рейс LOT743 было отменено. Однако авиакомпания прислала запасной борт из Варшавы, чтобы выполнить рейс Львов-Познань. Таким образом рейс LOT 744 состоялся. Авиарейс WizzAir Гданьск-Львов ушел на запасной аэропорт в Кошице.