[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.88 27.46
 Промышленность, Корпоративные отношения
  109  0
Все про:Новинский (128) судостроение (74) увольнение (353) Смарт-Холдинг (19)

 Многолетний глава судостроительного холдинга Новинского решил уволиться

Генеральный директор судостроительного объединения Smart Maritime Group (SMG) Василий Федин принял решение покинуть пост и продолжить карьеру за пределами компании.

Об этом сообщает пресс-служба "Смарт-Холдинга" Вадима Новинского, в состав которого входит SMG, передает БизнесЦензор.

"Я благодарен SMG, коллегам и единомышленникам за бесценный 14-летний профессиональный опыт, который я получил, возглавляя крупнейшее судостроительное объединение Украины", –отметил Федин.

Согласно сообщению, на должность и.о. гендиректора SMG назначен директор по производству Александр Афанасенко.

Василий Федин занимал должность гендиректора Smart Maritime Group с апреля 2013 года. Ранее, с 2005 года, возглавлял Херсонскую верфь SMG.

SMG – крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий два крупнейших судостроительных предприятия Украины – Черноморский судостроительный завод и Херсонский судостроительный завод.

Основан в 2009 году для управления судостроительными активами "Смарт-Холдинга" Вадима Новинского.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155931
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиПромышленность
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Кабмин Киев Нацполиция НБУ правоохранительные органы Россия Слуга народа суд
 
 
 
 
 
 вверх