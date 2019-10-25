[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.88 27.46
 Транспорт, Корпоративные отношения
  58  0
Все про:железная дорога (412) Укрзализныця (2455)

 "Укрзализныця" планирует завершить разделение на 3 компании до 2022 года

АО "Укрзализныця" планирует завершить разделение на три оператора - грузовой, пассажирский и инфраструктурный - до конца 2021 года, сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике "Укрзализныци" Антон Саболевский.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Если говорить по срокам: мы рассматриваем это по истечении двух лет. До конца 2021 года - выделение отдельных юрлиц по этим направлениям. Но здесь весь вопрос в том, насколько эффективно нам удастся сработать с государством в части решения проблемных вопросов на пути к этому разделению ", - отметил он.

Как сообщил Саболевский, правление компании поддерживает идею ее дальнейшего развития как холдинга, который после разделения будет владеть тремя вышеуказанными компаниями (грузоперевозки, пассажироперевозки, инфраструктура), как это реализовано в Польше, Франции и Германии.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в начале сентября поручил Кабинету министров до конца 2019 года подготовить план реструктуризации АО "Укрзализныця". Ответственными за подготовку плана назначены премьер-министр Алексей Гончарук и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Кабмин намерен в ближайшие пять лет провести IPO для "Укрзализныци".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155921
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Кабмин Киев Нацполиция НБУ правоохранительные органы Россия Слуга народа суд
 
 
 
 
 
 вверх