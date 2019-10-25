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Все про:Киев (2234) отопительный сезон (366) Киевтеплоэнерго (104)

 В Киеве начался отопительный сезон

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" начало отопительный сезон в столице 25 октября и за 10 дней планирует подключить все дома, заявил на брифинге замглавы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

"С сегодняшнего дня в столице начинается отопительный сезон для жилого фонда города. Это будет происходить согласно графикам, согласованным с районными администрациями",- сказал он, добавив, что подключение всего города займет до 10 дней.

По его словам, школы и детские сады к отоплению начали подключать еще 30 сентября и 90% таких объектов уже подключены. "Это самый поздний пуск тепла в Киеве за последние годы. За это время киевляне сэкономили 130 млн грн, если сравнивать с запуском тепла 15 октября, как в прошлом году",- отметил Пантелеев.

Ранее НАК "Нафтогаз Украины" предлагала мэру Киева Виталию Кличко выборочно подойти к подаче отопления в столице и начать с больниц и детских садов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155910
 
 
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Ой, а гисметео обещает в воскресенью последний день золотой осени, +17 и солнечно!
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А через тиждень погрожують першим снігом. Тренуйся ватнік в труси заправляти.
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