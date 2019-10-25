 В Киеве начался отопительный сезон

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

"С сегодняшнего дня в столице начинается отопительный сезон для жилого фонда города. Это будет происходить согласно графикам, согласованным с районными администрациями",- сказал он, добавив, что подключение всего города займет до 10 дней.

По его словам, школы и детские сады к отоплению начали подключать еще 30 сентября и 90% таких объектов уже подключены. "Это самый поздний пуск тепла в Киеве за последние годы. За это время киевляне сэкономили 130 млн грн, если сравнивать с запуском тепла 15 октября, как в прошлом году",- отметил Пантелеев.

Ранее НАК "Нафтогаз Украины" предлагала мэру Киева Виталию Кличко выборочно подойти к подаче отопления в столице и начать с больниц и детских садов.