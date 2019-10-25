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 На таможенном посту "Ужгород" стоит очередь фур из-за отсутствия разрешений на перевозки в Польшу

Закарпатская таможня сообщила о скоплении очереди из 350 грузовиков на выезд из Украины на таможенном посту "Ужгород", увеличение потока через пункт пропуска на украинско-словацкой границе связано с отсутствием разрешений на международные перевозки в Польшу.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В зоне таможенного поста "Ужгород" Закарпатской таможни на словацко-украинской границе, где совершается таможенное оформление грузовых транспортных средств в направлении "выезд из Украины", скопилось значительное количество грузовиков", – сообщает таможня.

Основная причина – отсутствие разрешений на международные грузовые перевозки, что привело к увеличению потока грузовиков, которые ранее не проходили через Закарпатскую таможню, в частности, через пост "Ужгород", уточнили в ведомстве.

Закарпатские таможенники прилагают все усилия, чтобы позволить перевозчикам и субъектам ВЭД в кратчайшие сроки удалось пересекать границу. Однако во избежание очередей они обращают внимание на необходимость при возможности планировать пересечение таможенной границы через пункты пропуска других таможен.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155905
 
 
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