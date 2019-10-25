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Все про:реестр (206) пестициды (7)

 Кабмин планирует внедрить госреестр пестицидов и агрохимикатов

Одобренным Кабинетом министров 23 октября постановлением предлагается внедрить в Украине единый государственный реестр пестицидов и агрохимикатов, сообщил координатор агрохимического комитета Европейской бизнес ассоциации Виктор Погорилый.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Среди основных новаций - создание прозрачной и понятной системы полномочий лабораторий для экотокс и биологических испытаний, отказ от бумажного удостоверения, внедрение единого государственного реестра пестицидов и агрохимикатов, которым будут пользоваться и таможня, и Госпродпотребслужба", - сообщил он.

По словам координатора агрокомитета, также предусматривается усиление борьбы с недобросовестными заявителями, усовершенствование системы защиты прав интеллектуальной собственности.

"Наконец, Минэкоэнерго сможет отменять регистрацию, если при регистрации декларируется один завод, а продукт везут из другого места", - отметил Погорилый.

Кроме того, по его словам, правительство "намерено ввести новый порядок перерегистрации, что позволит сократить до нескольких дней некоторые процедуры, которые до этого занимали год, а также ввести понятия и критерии "несущественных изменений" и упрощение формы заключения эколого-экспертной оценки материалов".

"Сложность и непонятность этих процессов в последние два года постоянно вызывала вопросы", - уточнил координатор агрохимического комитета.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155901
 
 
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