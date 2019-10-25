 МАУ Коломойского объявила о прекращении полетов по ряду направлений, требуя льгот

Об этом со ссылкой на пресс-службу МАУ сообщает БизнесЦензор.

"Сокращение программы полетов обусловлено необходимостью оптимизации затрат авиакомпании и возвращения ее в зону безубыточности", – сообщает компания.

Воздушное сообщение между Киевом и Пекином будет приостановлено, а частотность полетов по маршруту Киев – Бангкок – Киев снижена до 3 еженедельных рейсов.

В связи с изменениями плана полетов дальнемагистральных рейсов, выполнение дублирующих ночных рейсов и дублирующих дневных рейсов МАУ по восточным направлениям будет сокращено.

"Такие изменения вступят в силу с 16 ноября и будут действовать вплоть до выработки правительством Украины эффективного решения по созданию равных конкурентных условий для украинских и иностранных перевозчиков при выполнении рейсов с облетом территории Российской Федерации", – заявляет авиакомпаний.

В то же время МАУ сообщает, что частотность полетов между Киевом и Брюсселем, Копенгагеном, Стокгольмом, Краковом и Мадридом возрастет до ежедневной. Дважды в день будут выполняться рейсы по маршрутам Киев – Лондон – Киев и Киев – Вильнюс – Киев.

Все рейсы МАУ в Каир, Дубаи, Анкару, Измир, Ереван, Баку и Тегеран будут выполняться в ночное время с вылетом из Киева в промежутке 20:00 – 21:00 и прилетом в Киев в промежутке 07:30 – 08:45 по местному времени. Полеты в Тель-Авив, Стамбул и Тбилиси будут выполняться по несколько раз в день.

Количество еженедельных рейсов между Киевом и Дели увеличится до пяти в сезоне Зима 2019/2020, а затем и до семи в сезоне Лето 2020.

В период зимней навигации количество рейсов МАУ между Киевом и Торонто возрастет с двух до трех в неделю. Также, с 16 ноября произойдут изменения в расписании рейсов в Нью-Йорк – вылет из Киева переносится на 11:30, прилет в Киев – на 16:20 соответственно.

Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" закончила 2018 год с чистым убытком 2,7 млрд грн, что в 8,9 раза превышает показатель 2017 года.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.

Ранее руководство МАУ неоднократно требовало предоставления государством компенсаций убытков, поясняя их необходимостью облета воздушного пространства Востока Украины, Крыма и территории РФ, высокими акцизами на авиационное топливо и завышенными ставками на аэронавигационное обслуживание.

Совладелец МАУ Арон Майберг заявлял, что за последние 5 лет авиакомпания переплатила $216 млн из-за необходимости облета Востока Украины, Крыма и территории РФ.

При этом долг авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) перед госпредприятием "Международный аэропорт "Борисполь" составляет около 300 млн грн. Кроме того, авиакомпания имеет задолженность перед Госавиаслужбой, которую оспаривает в судах.

В настоящее время в состав флота МАУ входят 42 авиалайнера различных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing 737 NG со средним возрастом 9,7 лет. Средний возраст парка авиакомпании - 11,6 лет.

МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. Базовым аэропортом является международный аэропорт "Борисполь" (KBP).