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 Финансы, Макроэкономика
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Все про:Visa (42) прибыль (929)

 Чистая рибыль Visa выросла на 17%

Чистая прибыль американской Visa Inc., одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 сентября, поднялась на 17% в годовом выражении и составила 12,08 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 5,32 доллара против 4,42 доллара в прошлом фингоду. Выручка поднялась на 11% в годовом выражении, до 22,977 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Visa выросла в годовом выражении на 6%, до 3,025 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила за три месяца 1,34 доллара против 1,23 доллара в аналогичном периоде прошлого фингода. Скорректированная прибыль на акцию составила 1,47 доллара при прогнозе в 1,43 доллара. Выручка за три отчетных месяца поднялась на 13%, до 6,137 миллиарда долларов.

Увеличение выручки компания объясняем ростом объёма платежей, который составил 9%, и числа транзакций (рост на 11%). По итогам года компания ожидает роста выручки не менее чем на 10% к уровню прошлого года.

Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155883
 
 
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