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Все про:Visa (42) прибыль (929)

 Чистая прибыль Visa превысила $12 миллиардов

Чистая прибыль американской Visa Inc., одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 сентября, поднялась на 17% в годовом выражении и составила $12,08 млрд, сообщается в отчетности компании.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила $5,32 против $4,42 в прошлом фингоду. Выручка поднялась на 11% в годовом выражении, до $22,98 млрд.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Visa выросла в годовом выражении на 6%, до $3,03 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию составила за три месяца $1,34 против $1,23 в аналогичном периоде прошлого фингода. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,47 при прогнозе в $1,43. Выручка за три отчетных месяца поднялась на 13%, до $6,14 миллиарда.

Увеличение выручки компания объясняем ростом объёма платежей, который составил 9%, и числа транзакций (рост на 11%). По итогам года компания ожидает роста выручки не менее чем на 10% к уровню прошлого года.

Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155883
 
 
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