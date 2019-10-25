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 В Украине вводится в оборот банкнота номиналом 1000 гривен

В Украине сегодня, 25 октября, вводится в оборот банкнота нового наивысшего номинала в 1 тыс. грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

На лицевой стороне новой банкноты в 1000 гривен изображен портрет академика Владимира Вернадского.

На обратной стороне банкноты находится изображение здания Президиума Национальной академии наук Украини. Размер новой банкноты составляет 75 мм и 160 мм. Основной цвет - голубой

Национальный банк Украины планирует осуществить первый выпуск банкнот номиналом 1 тыс. грн в объеме 5 млн штук, сообщал директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

"Мы планируем осуществить его (первый выпуск банкнот номиналом 1 тыс. грн) в объеме 5 млн штук, а дальше – по мере поступления заказов от банков и потребности экономики", - сказал он.

Зайвенко также сообщил, что в настоящее время в обращении находится 140 млн шт. монет номиналом 1 грн и почти 124 млн шт. номиналом 2 грн. В 2018 НБУ изготовил 140 млн монет номиналом 1 грн и 145 млн штук монет номиналом 2 грн.

В Украине вводится в оборот банкнота номиналом 1000 гривен 01В Украине вводится в оборот банкнота номиналом 1000 гривен 02

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155872
 
   
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 Топ комментарии
 
Цікаве відео про банкноту номіналом 1000 грн https://youtu.be/kayWnP2ghb8
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Це в кого з 200-ки немає здачі, в бабульок, які з асфальту продають? Бо що на дрібніші гроші зараз можна купити з продуктів, норм затаритись треба мінімум нову купюру брати В Украине вводится в оборот банкнота номиналом 1000 гривен - Цензор.НЕТ 4164
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А сзади купюры Президия НАНУ полная старых коммунистических маразматиков. Вернадский и в страшном сне не мог себе представить Акалемию Наук с пожизненным руководством. Ее надо разогнать, а не на купюрах изображать.
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Ждем 2000 с Бандерой
Самая крупная купюра должна быть по номиналу около 100 $
Это нормально
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С Бандерой нужно рисовать 5000 Слава Украiнi !
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А сзади купюры Президия НАНУ полная старых коммунистических маразматиков. Вернадский и в страшном сне не мог себе представить Акалемию Наук с пожизненным руководством. Ее надо разогнать, а не на купюрах изображать.
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рос. свиням іванов не коментувати- рило і пнх. В Украине вводится в оборот банкнота номиналом 1000 гривен - Цензор.НЕТ 6863
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И 10000 с зеленским. На трешке и пятихатке можно напечатать стефанчука и юзика, или богдана.
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зачем? надо на евро переходить, зарплаты ведь уже 4500 евро !
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Цікаве відео про банкноту номіналом 1000 грн https://youtu.be/kayWnP2ghb8
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Сейчас бегаеш по рынку или магазинам чтобы разменять 500 и 200 гривен для расплаты за купленые продукты и товары где нет расчетов по карточкам,а их нет на рынках вообще и в половине мелких магазинах.Вот будет кроссовая подготовка при размене1000 грн.Почему в Европе даже на овощном рынке у продавцов есть терминал, который может отоварить по безналичке или за деньги?
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Це в кого з 200-ки немає здачі, в бабульок, які з асфальту продають? Бо що на дрібніші гроші зараз можна купити з продуктів, норм затаритись треба мінімум нову купюру брати В Украине вводится в оборот банкнота номиналом 1000 гривен - Цензор.НЕТ 4164
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Маючи пантеон героїв, які віддали за Україну життя, видатних особистостей - Коновалець, Шухевич, Бандера, Сагайдачний - на купюри вносять другорядних персонажів. Я думаю, що це умисно робиться.
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ваши коновальцобандеры герои четырех областей, накуя они на купюрах? для разрисовки?
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З кацапським шовіністом на банкноті. Вперед, хохли
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Украинофоб на купюре с наибольшим номиналом. Ненуачо.
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