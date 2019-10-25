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 Цены на нефть опустились до $61,33 за баррель

Цены на нефть опускаются в пятницу, однако завершают неделю ростом после подъема по итогам предыдущих трех сессий.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Поддержку рынку на этой неделе оказывает неожиданное сокращение запасов нефти в США, а также сигналы о возможном снижении поставок на мировой рынок, пишет MarketWatch. В то же время сохраняются опасения, что мировая экономика продолжит замедлять рост, ограничивая спрос на нефть.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 составляет $61,33 за баррель, что на $0,34 (0,55%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов выросла на $0,5 (0,82%), до $61,67 за баррель.

Фьючерс на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,35 (0,62%) - до $55,88 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт увеличился в цене на $0,26 (0,46%), до $56,23 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 3,3%, WTI - на 4%.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,7 млн баррелей, снижение стало первым за шесть недель. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов на 4,7 млн баррелей.

"Внимание постепенно смещается к идее о возможном дефиците нефти на мировом рынке", - приводит слова экономиста Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли агентство Bloomberg.

Тем не менее, статданные из США и Европы продолжают говорить о замедлении темпов экономического подъема. В четверг стало известно, что заказы на товары длительного пользования в США в сентябре снизились впервые за три месяца - на 1,1%. Эти данные подтвердили, что инвестиции американского бизнеса продолжают сокращаться.

Тем временем, индекс производственной активности в Германии в сентябре остался ниже отметки в 50 пунктов, что указывает на спад в секторе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155865
 
 
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