 В РФ продают единственный самолет "Руслан" по демпинговой цене, – СМИ

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

"Руслан" пытаются продать за $25 млн при цене $85 млн, но большого интереса самолет не вызывает.

По данным издания, на "Руслан" претендовала китайская компания, а КНР уже покупает всю документацию на более тяжелую версию Ан-124 — "Мрию" и может войти в капитал производящего двигатели для них украинского "Мотор Сич".

Самолет уже несколько лет простаивает на площадке авиазавода "Авиастар-СП" в Ульяновске. Машина выпущена там же в июне 2004 года. По словам собеседников, это "самый новый" из "Русланов" — после 2004 года самолет не производился.

По информации издания, машина простаивает с 2011 года, налет составляет всего 8 тыс. часов. Судно планировали продать ранее, но из-за войны в Донбассе и оккупации Крыма не удавалось решить вопрос продления летной годности с украинским ГП "Антонов".

Партнер юрфирмы "Ильяшев и партнеры" (обслуживает ГП "Антонов") Роман Марченко говорит, что при обращении любого эксплуатанта, который желает продлить летную годность "Руслана", ГП "Антонов" как разработчик и держатель сертификата типа будет обязано заключить договор на предоставление такой услуги. Но эксплуатант не может находиться в санкционном списке, а стороны должны договориться о коммерческих условиях.

Получив самолет, ИФК выяснила, что у него отсутствует часть комплектующих. Машина использовалась как их донор. Несколько лет ушло на ее восстановление",— рассказывает собеседник, знакомый с состоянием "Руслана". До конца судно так и не восстановлено.

Несколько лет назад лизингодатель вел переговоры с грузовой Maximus Air Cargo из ОАЭ, у которой в парке есть один Ан-124-100: та была готова купить машину за $85 млн, но ее не устроило, что на восстановление уйдет больше года, говорит собеседник издания.

"Сегодня условно рыночная цена машины — около $60 млн. Минимальная цена, по которой в ИФК готовы продать ее,— $25 млн",— рассказывает другой источник.

Еще одним претендентом на самолет была китайская структура, название которой источники не раскрывают. По словам одного из них, потенциальный покупатель "был посредником между ИФК и госструктурами Китая".

"Руслан" может понадобиться Китаю для создания своего грузового самолета. Китайское издание Sohu 22 октября сообщало, что украинское КБ "Прогресс" передаст КНР всю документацию по грузовому самолету Ан-225 "Мрия", превосходящему Ан-124-100 по грузоподъемности (250 тонн против 120 тонн). Китайские предприятия также могут войти в уставный капитал украинского завода "Мотор Сич", производящего двигатели Д-18Т для "Руслана" и "Мрии".