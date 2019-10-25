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 Власть, Коррупция
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 Прокуратура и НАБУ не готовят подозрение Богдану, – Холодницкий

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины не готовят никакого подозрения главе Офиса президента Андрею Богдану, заявил руководитель САП Назар Холодницкий.

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

"САП и НАБУ не готовит подозрения Богдану", – ответил Холодницкий на просьбу прокомментировать циркулирующие в медиа слухи о том, что ряд украинских правоохранительных органов готовит подозрение главе ОПУ.

Ранее СМИ сообщили том, что Богдану готовят подозрение в нарушении закона во время работы в правительстве Николая Азарова.

По данным СМИ, Богдана якобы подозревют в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова. Богдан, пишут СМИ, способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России.

Это якобы было сделано для привлечения к уголовной ответсвенности экс-главы ЕЭСУ и лидера партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Богдан готовил юридические материалы Кабмина по этому процессу и допустил незаконное взыскание госсредств, не сообщив в прокуратуру о преступлении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155859
 
 
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