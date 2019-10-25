 Нацбанк ожидает транш МВФ для Украины в этом году, – Смолий

Об этом со ссылкой на "5 канал" сообщает БизнесЦензор.

Сумму транша Смолий не называет - ее еще не обсуждали. Визит миссии МВФ ожидают уже в ближайшие недели.

"Макропрогноз, который мы обнародуем, предусматривает подписание соглашения с МВФ в этом году и получения транша в этом году. Мы не обсуждали с МВФ объем программы, поэтому говорить о сумме, которая может быть перечислена в этом году, не можем", - сказал Смолий.

Переговоры с Международным валютным фондом о новой программе помощи начались в сентябре. Тогда миссия МВФ приезжала в Украину. Следующий раунд переговоров состоялся уже в Вашингтоне.

В конце августа премьер Алексей Гончарук заявлял, что правительство рассчитывает на 3-4 летнюю кредитную программу сотрудничества. Речь идет о сумме в $5-$6 миллиардов. А пока новой договоренности нет, остается в силе 14-месячная программа помощи stand by.