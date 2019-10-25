[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.83 27.43
 Финансы
  242  0
Все про:МВФ (1052) НБУ (4117) Смолий (109)

 Нацбанк ожидает транш МВФ для Украины в этом году, – Смолий

Национальный банк ожидает, что до конца года Украина подпишет соглашение с Международным валютным фондом и получит первый транш помощи, заявил председатель НБУ Яков Смолий.

Об этом со ссылкой на "5 канал" сообщает БизнесЦензор.

Сумму транша Смолий не называет - ее еще не обсуждали. Визит миссии МВФ ожидают уже в ближайшие недели.

"Макропрогноз, который мы обнародуем, предусматривает подписание соглашения с МВФ в этом году и получения транша в этом году. Мы не обсуждали с МВФ объем программы, поэтому говорить о сумме, которая может быть перечислена в этом году, не можем", - сказал Смолий.

Переговоры с Международным валютным фондом о новой программе помощи начались в сентябре. Тогда миссия МВФ приезжала в Украину. Следующий раунд переговоров состоялся уже в Вашингтоне.

В конце августа премьер Алексей Гончарук заявлял, что правительство рассчитывает на 3-4 летнюю кредитную программу сотрудничества. Речь идет о сумме в $5-$6 миллиардов. А пока новой договоренности нет, остается в силе 14-месячная программа помощи stand by.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155856
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Кабмин Киев Нацполиция НБУ полиграф правоохранительные органы Россия Слуга народа
 
 
 
 
 
 вверх