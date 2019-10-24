 Фонд гарантирования завершил ликвидацию "Артем Банка"

Как сообщает пресс-служба Фонда, 23 октября поданы документы государственному регистратору для регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, Национальный банк 15 ноября 2016 года признал ПАО "Артем-Банк" неплатежеспособным , а в декабре того же год направил банк на ликвидацию.

"Артем-банк" контролировался гражданином Израиля Борисом Лемпером. По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 82 место (318,5 млн грн) среди 100 действующих банков.