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 Фонд гарантирования завершил ликвидацию "Артем Банка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты вкладчикам ПАО "Артем-Банк" в связи с окончанием процедуры его ликвидации.

Как сообщает пресс-служба Фонда, 23 октября поданы документы государственному регистратору для регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, Национальный банк 15 ноября 2016 года признал ПАО "Артем-Банк" неплатежеспособным , а в декабре того же год направил банк на ликвидацию.

"Артем-банк" контролировался гражданином Израиля Борисом Лемпером. По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 82 место (318,5 млн грн) среди 100 действующих банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155826
 
 
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