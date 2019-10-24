 Гончарук поручил найти новое помещение для таможни в Черновцах

Об этомсообщает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор.

Участие в поездке также принял председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

Премьер отметил, что прваительство постоянно получает жалобы от бизнеса на проблемы на таможне, в том числе на очереди на границе. Решить проблему постоянных очередей могли бы сканеры, но ни один из четырех закупленных еще год назад не работает.

"Чтобы запустить в работу сканеров нужно подписать пару бумаг. Не понимаю, почему до сих пор не сделано. Это саботаж", – отметил глава правительства.

Гончарук также отметил, что в прошлом году были выделены деньги на реконструкцию подъездных путей к пункту пропуска. Но пути не восстановлены.

"За время эксперимента по финансированию реконструкции дорог таможней в спецфонд Черновицкой области были направлены средства из дорожного фонда. Это миллионы гривен. Однако подъездные пути так и не отремонтировали. Я попрошу генпрокурора разобраться с этой ситуацией, чтобы виновные в хищении бюджетных средств были наказаны", – сказал премьер-министр.

По его словам, это еще не все проблемы. Через месяц должна заработать Буковинская таможня, а ее помещение даже не принадлежит государству.

"И здание, в котором размещена таможня, и терминал, где находится место прибытия и проходит оформление, арендуется нами и принадлежит одному всем известному в регионе человеку. Так не должно быть!", – отметил Гончарук.

Он поручил начальнику главного управления ГФС в Черновицкой области Виталию Шпаку, мэру города Алексею Кастрюку и и о. губернатора области Михаилу Павлюку за неделю найти помещение, где можно будет разместить таможню и инфраструктуру для таможенного оформления.

Гончарук также поручил прокурору Черновицкой области Олегу Соболю усилить борьбу с таможенными правонарушениями: "Обращаюсь к представителям всех правоохранительных органов: или вы прекращаете крышевать контрабанду, или вам нечего делать на ваших должностях. И господин прокурор в числе первых".