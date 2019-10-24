 Польша планирует упростить трудоустройство врачей из Украины

Как пишет издание "Dziennik Gazeta Prawna", соответствующий законопроект разработали в Министерстве здравоохранения страны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

Согласно документу, медикам из стран вне Европейского Союза, в частности из Украины, для получения работы в Польше по специальности будет достаточно получить разрешение на трудоустройство в конкретной польской больнице и сдать экзамен.

Ожидается, что благодаря этому удастся также обойти или, по крайней мере, отложить, нострификационные процедуры (процедуры признания образовательных документов), что позволит в будущем начать работу в других государствах ЕС.

"Если мы этого не сделаем, то это сделают другие страны у нас по соседству, где медицинские учреждения имеют значительно большие бюджеты", – убежден председатель Польской федерации больниц Ярослав Федоровский.

В то же время такого решения опасаются местные врачи. По их мнению, это введение двойных стандартов.