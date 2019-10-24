 Lufthansa распространит самые дешевые тарифы на рейсы в Азию и Америку

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Билеты, включающие перевозку только ручной клади, поступят в продажу 30 октября за исключением рынков в Германии, Австрии и Швейцарии - там их запустят с 6 ноября.

В случае необходимости пассажир сможет докупить услугу перевозки багажа после оформления бронирования. В Lufthansa подчеркивают, что бортовое питание и напитки по-прежнему будут предоставляться бесплатно.

Билеты по тарифу Economy Light Lufthansa, Austrian Airlines и Swiss начали продавать в 2015 году на среднемагистральные рейсы. В 2018 году его действие было расширено на рейсы из городов Европы в Северную Америку.

Тариф Economy Light позволяет пассажирам брать с собой только ручную кладь. Бесплатная норма для пассажиров эконом-класса составляет один предмет с весом до 8 кг и габаритами до 55х40х23 см. Дополнительно можно взять личную вещь, например, дамскую сумочку или сумку для ноутбука с размерами не более 40х30х10 см.

На украинском рынке авиакомпании Lufthansa Group продают билеты по безбагажному тарифу Economy Light на рейсы в Европу, тогда как все билеты в Северную Америку продаются по тарифу Economy Basic и включают как минимум перевозку одного чемодана весом до 23 кг.