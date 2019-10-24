 Смолий раскритиковал предложение расширить полномочия Совета НБУ

Об этом Смолий сказал на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня Нацбанк осуществляет свою деятельность в соответствии с законом, дополнения в который были внесены в 2015 году. Любые изменения или посягательства вмешаться, вносить изменения могут привести к ослаблению институциональной независимости Нацбанка, а также могут повлиять на вмешательство в его операционную деятельность. Поэтому это не является лучшими мировыми практиками", – сказал Смолий.

В то же время он отметил, что закон о НБУ, принятый в 2015 году, был написан с учетом лучших практик центробанков.

"Мы не видим потребности вносить изменения, расширять полномочия Совета НБУ в этом вопросе", – добавил Смолий.

Как сообщил на брифинге заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, принятый закон о НБУ достаточно долго обсуждался, был частью программы МВФ и соответствует основным международным практикам.

"Сейчас, когда постоянно говорят о важности независимости Нацбанка, МВФ и другие международные организации обеспокоены ее сохранением, то дискуссия о расширении полномочий Совета НБУ, в том числе его возможности влиять на решения правления по монетарной политике, как по мне, является нецелесообразной", – сказал Сологуб.

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Как сообщалось, ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин по итогам заседания Совета, которое состоялось 22 октября, заявил, что Совету НБУ необходимо обратиться к Верховной Раде с предложением инициировать внесение изменений в закон о НБУ, согласно которым Совет сможет устанавливать для правления ключевые показатели эффективности (KPI) денежно-кредитной политики, а функция оценки и контроля за денежно-кредитной политикой будет подкреплена инструментом влияния.

Среди других возможных изменений в закон о Нацбанке Данилишин назвал устранение зависимости в оплате труда членов Совета от членов правления центробанка, усиление подотчетности правления и Совета обществу, полный охват внешним контролем всех объектов НБУ, уменьшение размера общих резервов для высвобождения государственных средств, усиление независимости подразделения внутреннего аудита НБУ и секретариата Совета.

Помимо этого, Совет Нацбанка выступает за предоставление ему и экспертам его секретариата доступа к задокументированным моделям прогнозирования и процессов НБУ, в частности, модели и алгоритмов расчетов, используемых центробанком при установлении учетной ставки, сообщил Данилишин.

Член Совета НБУ Виктор Козюк заявил, что такие инициативы Совета НБУ по расширению своих полномочий не являются коллегиальным решением.

"К сожалению, заседание Совета 22 октября 2019 года стало традиционным свидетельством манипулятивных подходов", - написал он на своей странице в Facebоok.