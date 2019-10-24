 Минэкономики спрогнозировало рост зарплаты в 2020 году на 10%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Минэкономики также допускает, что уровень безработицы в 2020 году составит 8,1% (7,3% по оптимистическим оценкам), продуктивность труда вырастет на 3,2% (2,6%), а индекс цен производителей промышленной продукции увеличится на 8,2% (9%).

Согласно "Основным прогнозным макропоказателям экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы", объемы импорта товаров и услуг в следующем году должны увеличиться на 9,6% по консервативным расчетам и на 12,9% – по оптимистическим.

При этом рост показателей экспорта товаров и услуг в 2020 году в годовом сравнении составит 7,8% по консервативному и до 8,8% по оптимистическому сценарию.

В целом, как ожидает министерство, в 2020 году по первому сценарию показатели экспорта вырастут до $68,642 млрд, по второму – до $69,27 млрд, объемы импорта – до $83,524 млрд и $86,013 млрд соответственно.

Дефицит торгового платежного баланса составит в следующем году $14,882 млрд по консервативным оценкам и $16,743 млрд по оптимистическим, указано в документе.

Как указано в документе, среднегодовая инфляция в следующем году заложена в макропрогнозе на уровне 6,4%, к концу 2020 года – 5,5%. Оптимистический сценарий предусматривает среднегодовую инфляцию в 6,6% и 5,8% к концу года.

Как сообщалось, Минэкономики улучшило оценку роста экономики Украины в 2019 году с 2,8%, заложенных в майском макропрогнозе, до 3,5%, консервативный сценарий развития экономики предусматривает рост реального ВВП в 2020 году на 3,7% вместо прежних 3,3%, однако оценка роста экономики в последующие два года не изменилась. В 2021 году рост экономики ожидается на уровне на 3,8%, в 2022 году – на 4,1%, ожидает министерство.

Обновленный макропрогноз будет положен в основу проекта госбюджета на 2020 год ко второму чтению, который Кабмин должен подать в начале ноября.