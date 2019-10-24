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 Кабмин ввел электронные аукционы на право вылова и разведения рыбы

Кабинет министров на заседании 23 октября одобрил два постановления, предусматривающие введение электронных аукционов на получение права на вылов или разведение рыбы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор.

В частности, принято постановление "О реализации экспериментального проекта по внедрению проведения аукционов по продаже права на заключение договоров на право специального использования водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах (их частях) путем электронных торгов".

Как пояснили в министерстве, этим постановлением правительство устранило пробелы в законодательстве, определив процедуру проведения аукционов по продаже прав на специальное использование водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах.

Кроме того, Кабмин принял постановление "О реализации экспериментального проекта по внедрению порядка осуществления искусственного разведения, выращивания водных биоресурсов и их использования в специальных товарных рыбных хозяйствах и проведения аукционов по продаже режимов рыбохозяйственной эксплуатации водного объекта путем электронных торгов".

"Указанным экспериментальным проектом вводится порядок осуществления искусственного разведения, выращивания водных биоресурсов и их использования в специальных товарных рыбных хозяйствах. Внедряется также процедура проведения аукционов по продаже режимов рыбохозяйственной эксплуатации водного объекта путем электронных торгов", – отмечается в сообщении.

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В министерстве ожидают, что принятие указанных постановлений определит порядок осуществления искусственного разведения, выращивания водных биоресурсов и их использования в специальных товарных рыбных хозяйствах, процедуру проведения аукционов по продаже режимов рыбохозяйственной эксплуатации водного объекта путем электронных торгов.

В министерстве ожидают, что принятые решения позволят привлечь к рыбохозяйственной эксплуатации водных объектов большее количество субъектов рыбного хозяйства и создадут возможности для планирования экономической деятельности, формирование прозрачных конкурентных условий среди субъектов рыбного хозяйства.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155803
 
 
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