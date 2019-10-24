 Минрегион поручил подготовить план оптимизации школ и больниц

Об этом сказала министр развития общин и территорий Алена Бабак во время совещания с представителями министерств и областных государственных администраций, передает БизнесЦензор.

По словам министра, это позволит оптимизировать расходы местных бюджетов на содержание всех инфраструктурных объектов через которые предоставляются услуги и сервисы, а следовательно сэкономить деньги, которые можно направить на развитие и поддержку других сфер.

Бабак напомнила, что для того, чтобы понять, как должна происходить оптимизация, правительство ранее поручило министерствам заполнить карту Украины информации по всем объектам, через которые люди получают услуги.

"Мы провели в регионах инвентаризацию всех объектов предоставления услуг - школ, детских садов, больниц, амбулаторий, культурных и спортивных объектов. Сейчас имеем на карте Украины 25 сетей предоставления услуг с привязкой к геоданных от Минобразования, Минздрава, МКМС, Минсоца, МВД, Минцифры, Минюста. Например, у Минобразования 31 150 действующих объектов, у Минздрава – почти 21 000. Всего на карте – 115 500 объектов", – сказала Бабак.

Глава министерства отметила, что теперь области должны до декабря, используя эту информацию, сформировать свои оптимальные сети образовательных, медицинских, безопасности, административных услуг в состоятельных территориальных общинах.

"Для того, чтобы это сделать, министерства подготовили для регионов рекомендации по использованию критериев оптимизации", – добавила Бабак.