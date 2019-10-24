 Выплаты по "зеленому тарифу" в сентябре сократились до 3,1 миллиарда

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает БизнесЦензор.

В частности, 24 октября "Гарантированный покупатель" осуществил доплату производителям электроэнергии из альтернативных источников в размере 0,9 млрд грн за счет средств из двух источников: разницы между доходами и расходами во время выполнения предприятием специальных обязанностей, и средств, полученных от продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед".

Как отмечается в сообщении, таким образом с начала работы нового рынка электроэнергии в Украине – 1 июля 2019 года – "Гарантированный покупатель" уплатил возобновляемой генерации 10,3 млрд грн.

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Как сообщалось, за август ГП "Гарантированный покупатель" выплатило производителям электроэнергии из альтернативных источников 3,4 млрд грн.

За июль "Гарантированный покупатель"выплатил производителям электроэнергии по "зеленому тарифу" 3 млрд грн.

ГП "Гарантированный покупатель" выкупает произведенную по "зеленому" тарифу электроэнергию и реализует ее на рынке "на сутки вперед". Предприятие также обеспечивает функционирование механизма PSO, для недопущения роста цен для населения.

ГП "Гарантированный покупатель" покупает электроэнергию у государственных НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" и реализует ее поставщикам универсальных услуг, которые продают ее населению по фиксированным тарифам, еще часть – продает на рынке "на сутки вперед" для компенсации потерь. Кроме того, предприятие будет отвечать за проведение аукционов для "зеленой" генерации, которые должны начаться с 2020 года.