 Минюст назначил главу Антирейдерской комиссии

Об этом сообщил глава министерства Денис Малюська, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минюста.

По словам министра, кроме обновления состава Антирейдерского комиссии, сейчас происходит формирование Экспертного офиса по вопросам государственной регистрации.

"Этот Экспертный офис придет на смену Комиссии. Он не просто будет рассматривать материалы жалоб и готовить выводы по ним, а делать обобщения проблематики в сфере государственной регистрации и сразу формировать предложения по внесению изменений в законодательство и усовершенствованию программного обеспечения государственных реестров. То есть будет иметь так называемый "единый цикл", – пояснил Малюська.

В свою очередь заместитель министра юстиции по государственной регистрации Ольга Онищук пообещала, что заседание комиссии будут проходить в формате круглого стола, будет создана горячая линия для общения с жалобщиками.

"Также мы прекращаем рассматривать корпоративные споры и отменять регистрацию прав, возникших на основании сделок, которые не признаны судом недействительными, и начинаем составлять профессиональные расширенные выводы, в которых (даже если законодательство обязывает вынести отказ в рассмотрении жалобы) закладываем в мотивировочной части анализ нарушений проведенных регистрационных действий, что поможет людям выиграть в дальнейшем судебные процессы", – добавила Онищук.

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Как сообщалось, Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации заработала в обновленном составе в начале октября.

В обновленный состав Комиссии вошли директор Департамента государственной регистрации и нотариата Владислав Власюк (председатель), главный специалист отдела обеспечения деятельности Комиссии Управления рассмотрения обращений и обеспечения деятельности Комиссии Владимир Володкович (заместитель председателя), заместитель директора Департамента государственной регистрации и нотариата Роман Дробоцький (секретарь).

До назначения на должность заместителя министра юстиции Евгений Горовец работал в Адвокатском объединении "Адвокатская фирма "Бизнес-Право", был консультантом по вопросам права и политики в компании "Киманикс Интернешнл Инк." (США) в Украине в рамках выполнения проекта международной технической помощи "Агроинвест" в Украине".