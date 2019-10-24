 "Оператор рынка" электроэнергии планирует завершить корпоратизацию до конца 2020 года

Об этом Евдокимов сказал в ходе общения с журналистами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы уже включены в перечень предприятий, которые идут на корпоратизацию. До конца первого полугодия завершим решение основных организационных вопросов. Поставили себе задание сделать это (завершить корпоратизацию) как можно скорее, до конца 2020 года. Планируем, что к концу следующего года уже будем иметь наблюдательный совет, орган управления", – сказал Евдокимов.

Он уточнил, что соответствующие сроки обозначены в стратегии развития предприятия, которая не так давно была направлена на утверждение Кабинета министров.

Корпоратизация ГП "Оператор рынка" является требованием закона "О рынке электрической энергии". Согласно ему, после корпоратизации государству должно принадлежать 100% акций в уставном капитале оператора. Предприятие не подлежит приватизации или отчуждению в какой-либо другой способ.

"Оператор рынка" – предприятие, выделенное из ГП "Энергорынок", с целью обеспечения функционирования биржевых сегментов (рынок на сутки вперед (РСВ) и внутрисуточный рынок (ВСР) нового оптового рынка электроэнергии, запущенного с 1 июля.