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 Промышленность, Макроэкономика
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 Падение промпроизводства в сентябре замедлилось до 1,1%, – Госстат

Промышленное производство в Украине в сентябре 2019 года сократилось на 1,1% по сравнению с сентябрем 2018 года, однако выросло на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор.

С коррекцией на эффект календарных дней спад промпроизводства в сентябре составил 1,3% и 0,1% соответственно.

Согласно данным статистического ведомства, в сентябре 2019 года к сентябрю 2018 года спад производства в переработке и в добывающей промышленности и разработке карьеров составил 1,2%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 1%.

В целом по итогам десяти месяцев 2019 года рост промпроизводства замедлился до 0% к аналогичному периоду 2018 года.

В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров зафиксирован рост на 2,2%, перерабатывающей – спад на 0,6%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – сокращение на 1,4%.

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Как сообщалось, по данным Госстата, промышленное производство в Украине в августе 2019 года сократилось на 1,7% по сравнению с августом 2018 года, после падения на 0,2% в июле, на 2,3% – в июне и роста в мае на 1,6%, апреле – на 5,2%, марте – на 2,1%.

Напомним, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155789
 
 
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уже не будет.. "узеленского" снова лоханулись с цифрами)
Падение промпроизводства в сентябре замедлилось до 1,1%, – Госстат - Цензор.НЕТ 6193
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1. 40% рост ВВП за 5 лет - ау! Не успев заявить свои наполеоновские планы, Кабмин тихо пересел с гиперлупа на самокат. Реально Правительство предусматривает два сценария, согласно пессимистичному ВВП за 3 года (прогноза на 5 лет нет) вырастет на 12%, по оптимистичному - на 17.8%. Понятно, что ни о каких 40% за 5 лет тогда нет и речи.
2. Конец эпохи бедности откладывают на годы. Средняя номинальная зп работников на конец 2022-го планируется в 16966 грн. Если взять к июню 2019 (10783 грн), то за три с половиной года планируется 57% номинальный рост. А теперь вычтете отсюда инфляцию за 3,5 года...

Для сравнения. За тот же период - 3,5 года - злочинних попередников с января 2016 до июня 2019 средняя зп выросла с 4362 грн до 10783 грн, то есть в 2,5 раза или на 150%!"
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До показників економіки 1991 року нам срать і срать - Вперед! В минуле! Падение промпроизводства в сентябре замедлилось до 1,1%, – Госстат - Цензор.НЕТ 4101
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Да нет - если в прошлое, тогда был бы рост к тому уровню экономики, от которого сегодня лишь 60%.
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