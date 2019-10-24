 Падение промпроизводства в сентябре замедлилось до 1,1%, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор.

С коррекцией на эффект календарных дней спад промпроизводства в сентябре составил 1,3% и 0,1% соответственно.

Согласно данным статистического ведомства, в сентябре 2019 года к сентябрю 2018 года спад производства в переработке и в добывающей промышленности и разработке карьеров составил 1,2%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 1%.

В целом по итогам десяти месяцев 2019 года рост промпроизводства замедлился до 0% к аналогичному периоду 2018 года.

В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров зафиксирован рост на 2,2%, перерабатывающей – спад на 0,6%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – сокращение на 1,4%.

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Как сообщалось, по данным Госстата, промышленное производство в Украине в августе 2019 года сократилось на 1,7% по сравнению с августом 2018 года, после падения на 0,2% в июле, на 2,3% – в июне и роста в мае на 1,6%, апреле – на 5,2%, марте – на 2,1%.

Напомним, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.