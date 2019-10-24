 Новые требования к энергоэффективности высотных зданий вступят в силу с 2020 года

Об этом сообщила пресс-служба главы Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Были полностью пересмотрены и обновлены требования, чтобы все высотные здания в Украине, как и другие сооружения, проектировались энергоэффективными по всем современным технологиям, как в Европе", – заявил Парцхаладзе.

Согласно изменениям, в ГСН закреплено проектирование высотных зданий с классом энергоэффективности не ниже "В" с учетом требований ГСН В.2.6-31:2016 "Тепловая изоляция домов".

При этом норма предусматривает деление систем внутреннего теплоснабжения на зоны по высоте здания. Кроме того, такие системы должны быть отдельными для помещений в границах одного противопожарного отсека, а для встроенных помещений необходимо проектировать отдельную систему отопления.

Новая ГСН В.2.2-41:2019 "Высотные дома. Основные положения" разработана специалистами ГП "НИИ строительного производства" на замену устаревшей нормы "Проектирование высотных жилых и общественных зданий" 2009 года.

Как сообщалось, с 1 декабря 2019 года вступает в силу обновленная ГСН В.2.2-15:2019 "Жилые дома. Основные положения" об обязательном проектировании жилых домов и встроенных помещений с классом энергоэффективности не ниже "С".