 Минэкономики рекордно повысило прогноз урожая зерновых

Об этом свидетельствует обновленный макроэкономический прогноз, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По прогнозу министерства, в 2020 году Украина может собрать 70,7 тыс. тонн зерновых, в 2021 году – 74,1 тыс. тонн, в 2022 году – 77,8 тыс. тонн.

По данным Информационно-аналитического портала АПК, Украина по состоянию на 21 октября намолотила 58,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 13,1 млн га при средней урожайности 45 ц/га.

Как сообщалось, Министерство аграрной политики и продовольствия по предварительным данным прогнозирует в текущем году урожай в Украине на уровне 71,1 млн тонн, против предыдущего прогноза в 70,8 млн тонн.

Напомним, урожай зерновых в Украине в 2018 году составил 70,1 млн тонн.