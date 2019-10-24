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 Минэкономики рекордно повысило прогноз урожая зерновых

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства повысило прогноз урожая зерновых культур в 2019 году в Украине до нового рекордного уровня в 72,6 тыс. тонн – с 67,4 тыс. тонн, заложенных в майском макропрогнозе.

Об этом свидетельствует обновленный макроэкономический прогноз, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По прогнозу министерства, в 2020 году Украина может собрать 70,7 тыс. тонн зерновых, в 2021 году – 74,1 тыс. тонн, в 2022 году – 77,8 тыс. тонн.

По данным Информационно-аналитического портала АПК, Украина по состоянию на 21 октября намолотила 58,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 13,1 млн га при средней урожайности 45 ц/га.

Как сообщалось, Министерство аграрной политики и продовольствия по предварительным данным прогнозирует в текущем году урожай в Украине на уровне 71,1 млн тонн, против предыдущего прогноза в 70,8 млн тонн.

Напомним, урожай зерновых в Украине в 2018 году составил 70,1 млн тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155775
 
 
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