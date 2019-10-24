 Европейский центробанк возобновит скупку активов с 1 ноября

Депозитная ставка ЕЦБ осталась на уровне минус 0,50%, основная ставка рефинансирования, определяющая стоимость кредитования в экономике – 0,0%, ставка экстренного кредитования для банков – 0,25%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

ЕЦБ подтвердил, что ждет сохранения ключевых ставок на текущих или более низких уровнях, пока "не увидит устойчивого приближения прогноза инфляции к уровню, достаточно близкому к, но ниже 2% в рамках прогнозного горизонта", что должно отражаться в динамике базовой инфляции.

Совет управляющих Европейского центробанка ожидает, что скупка активов, которая возобновится 1 ноября в объеме 20 млрд евро в месяц, будет продолжаться столько, сколько необходимо для усиления аккомодационного влияния ставок, и завершится незадолго до начала их повышения.