 Кабмин разрешил органам власти покупать электромобили

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор.

"Для Украины электромобили несут не только экологический, но и значительный экономический эффект, поскольку позволяют отказаться от использования импортируемых энергоносителей в пользу производимой внутри страны электроэнергии. Постепенное увеличение доли электромобилей в структуре автопарка страны будет способствовать также уменьшению выбросов углерода, улучшению экологии и повышению энергетической безопасности Украины", - сказано в сообщении.

С этой целью Кабинетом министров Украины внесены изменения в два постановления от 4 апреля 2001 года №332 и от 26 декабря 2011 года №1399, которые расширяют возможности использования электромобилей и гибридных автомобилей для государственных органов, учреждений и организаций.

У каждого министерства в соответствии с подзаконных нормативных актов есть возможность приобрести автомобили в пределах определенных сумм и количества. Для министерств это максимум 1,2 млн грн, для ЦОИВ - 900 тыс. грн., но существует ограничение по количеству, и для министерств это лишь одна машина.

"Поэтому решено, что в случае покупки за средства министерства или ведомства электрокара/гибрида, который потребляет значительно меньше топлива, с соответствующим разрешением Минфина, это ограничение может не применяться", - также отмечается в сообщении.

Эти изменения также направлены на соблюдение условий ратифицированного Верховной Радой Украины Парижского климатического соглашения, которое заключено с целью международного противодействия глобальным изменениям климата.