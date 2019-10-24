 Власти Киева доплатят 100 миллионов за ремонт скоростного трамвая

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2020 года нужно выполнить 6 пусковой комплекс второй очереди строительства линии трамвая от ул. Гната Юры до ЗАО "Кислородный завод" (по ул. Покотило, бул. Кольцова, ул. Симиренко и просп. Отрадном). Гарантийный срок составляет десять лет.

Стоимость договора на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 98,48 млн грн.

Единственным конкурентом победителя торгов было ООО "КП Спецавтоматика", причем никто не снижал цену в ходе аукциона. В апреле-июне 2019 года оно получило аналогичные подряды "Киевпасстранса" по этой трамвайной линии на общую сумму 202,71 млн грн.

Основательницей столичного "Энергоспецремонта" является директор Оксана Мелещенко из Боярки.

Читайте также: Власти Киева потратят 290 миллионов на реконструкцию трамвайной линии на Контрактовой площади

Ранее, по данным системы "YouControl", им владели Олег и Павел Сухачев, до того – Кирилл Гуцол, а до него – Валерия Ущаповская и ООО "Импульс-Т" Григория и Ивана Плачковых. Иван Плачков возглавляет наблюдательный совет ПАО "Киевэнерго" Рината Ахметова.

Валерия Ущаповская – это жена Константина Ущаповского, бывшего директора ГП "НЭК "Укрэнерго" и экс-сотрудника ГП "НАЭК "Энергоатом", известного как советник Арсения Яценюка и министра энергетики Игоря Насалика. СМИ называли Ущаповского зятем экс-главы "Киевэнерго" Сергея Сердюка, а Константин Григоришин – человеком Ахметова.

Еще раньше доля "Импульса-Т" в "Энергоспецремонта" принадлежала Сергею Маркушеву, бывшему председателю правления ЧАО "Строительная компания "Укрэнергобуд", которое связывали с Вячеславом Супруненко – бывшим депутатом Киевсовета и бывшим зятем экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. И наконец, перед тем единственным учредителем "Энергоспецремонта" был АБ "Энергобанк", который сейчас ликвидируется с 2015 года.

В 2019 году победитель получил подрядов "Киевпасстранс" по реставрации фуникулера и реконструкции станции скоростного трамвая "Площадь Победы" на 84,26 млн грн, а в 2011 году – подрядов Института водных проблем и мелиорации УААН на 150 тыс. грн.