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 Аграрный рынок, Корпоративные отношения
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 Собственник компании Nemiroff стал совладельцем агрохолдинга "Росток"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Samoran Investments Limited (Британские Виргинские оcтрова) приобрести акции кипрской компании Rostok Agroinvest Limited, что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления компании.

Согласно данным АМКУ, концентрация была осуществлена еще 4 июня 2019 года без выдачи соответствующего разрешения, учитывая это, 9 октября Антимонопольный комитет начал дело о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Комитета, Rostok Agroinvest Limited управляет корпоративными правами субъектов хозяйствования, в частности входящих в состав группы "Росток". На момент совершения концентрации конечным бенефициарным владельцем группы был Виктор Купавцев. 

Samoran Investments управляет корпоративными правами субъектов хозяйствования и не осуществляет деятельности на территории Украины. Конечным бенефициарным владельцем компании является Яков Грибов. Вместе с Беллой Финкельштейн он занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Они связаны отношениями контроля с резидентами Украины, которые занимаются производством изделий из бетона для строительства, строительством жилых и нежилых зданий, оптовой торговлей деталями для автотранспортных средств и другими направлениями.

Грибов, Финкельштейн и Анатолий Кипиш также совместно контролируют резидентов Украины, которые занимаются производством и реализацией водки и ликероводочных напитков (Nemiroff Vodka Ltd), соевого масла (весь объем которого идет на экспорт) и продуктов переработки сои, их оптовой реализацией на территории Украины и за ее пределами и др.

Читайте также: Основные владельцы Nemiroff заявили о завершении шестилетнего корпоративного конфликта

Как сообщалось, в ноябре 2018 года суд передал активы агрохолдинга "Росток-Холдинг" в управления Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Собственники агрохолдинга сочли такие действия незаконными и оспаривают их в судах.

По данным юриста фирмы Kinstellar Константина Ликарчука, обыски на предприятиях группы связаны с расследованием в отношении бенефициаров компании, которых подозревают в незаконном завладении средствами Якова Грибова (украинский бизнесмен, сооснователь компании Nemiroff).

ООО "Росток-Холдинг", созданное в 2010 году, является вертикально-интегрированной агропромышленной группой. Специализируется на выращивании и реализации зерновых культур, производстве, переработке и продаже молочной продукции, зернотрейдинге.

В его состав входят пять животноводческих ферм, три элеваторных комплекса мощностью хранения 104 тыс. тонн, торговые компании. Земельный банк группы составляет около 60 тыс. га.

Собственники агрохолдинга – Виктор Купавцев и Виктор Кияновский.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155757
 
 
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