 НАПК нашло в декларации гендиректора "Борисполя" нарушений на 10,6 миллиона

Об этом говорится в сообщении НАПК, передает БизнесЦензор.

Так, Рябикин, подавая декларацию за 2016 год, отметил недостоверные сведения о стояночном судне "Рапан, которое принадлежит ему на праве собственности, и полученный им доход от предоставления имущества в аренду. Кроме того, Рябикин не задекларировал собственные корпоративные права и корпоративные права члена семьи (дочери), а также не указал сведения о нежилых помещениях и автомобиле, принадлежащих дочери на праве собственности, и полученный ею доход от занятия предпринимательской деятельностью. Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 10,6 млн грн.

Демьяновский в декларации за 2016 год не указал сведения о своих и члене семьи (жены) корпоративных правах и недостоверно указал размер полученных им и женой доходов. Кроме того, отметил недостоверные сведения о жилом доме, который принадлежит на праве собственности жене. Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 4,1 млн грн.

Беленький, подавая декларацию за 2016 год, отметил недостоверные сведения о наличии корпоративных прав, которые принадлежат ему на праве собственности. Кроме того, не указал сведения о собственных средствах, размещенных на банковских счетах. Сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 750 тыс. грн.

Обоснованные выводы относительно признаков уголовного правонарушения будут направлены в Национальное антикоррупционное бюро.

Напомним, ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366 – 1 Уголовного кодекса Украины.

Национальное агентство отмечает, что утверждение обоснованного заключения и направление его в специально уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для осуществления досудебного расследования.