 Нацбанк установит новые стандарты раскрытия информации об услугах банков

Об этом сообщила глава управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

"Сейчас люди не могут качественно сравнивать информацию (об услугах и продуктах банков, – ред.) с сайтов банков и с сайтов, которые сравнивают это информацию. Она вводит в заблуждение потребителей, которые не могут сравнивать стоимость, риски или пользу для себя от того или иного продукта", – сказал глава управления НБУ.

Лобайчук напомнила, что недавно был принят закон, который дал "мандат НБУ на защиту прав потребителей и полный инструментарий для работы с банками и не банками с 1 июля 2020 года".

"В рамках исполнения этого закона мы очень надеемся до конца ноября принять требования к банкам по стандартам раскрытия информации. По сути, мы приведем практически все продукты банков к общему знаменателю, который можно будет сравнить", – добавила представитель НБУ.

По словам Лобайчук, банки должны будут выполнить новые требования регулятора в течение трех-шести месяцев.

"За нарушения мы будем использовать те инструменты влияния, которые у нас есть, и таким образом воспитывать и потребителей и банковские учреждения", – добавила глава управления НБУ.

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Как сообщалось, в сентябре Верховная Рада приняла законопроект №1085-1 о защите прав потребителей финансовых услуг. 16 октября его подписал президент Владимир Зеленский.

Закон возлагает на Национальный банк обязательства по защите прав потребителей финансовых услуг и предоставляет ему инструменты регулирования поведения участников финансовых рынков в отношении клиентов.

Законом также расширено понятие общих расходов по потребительскому кредиту путем включения в него всех расходов потребителя, включая дополнительные и сопутствующие услуги третьих лиц.

Также закон вводит введение одинаковых правил для банков и небанковских учреждений в сфере рекламы финансовых услуг и предоставление информации о них.