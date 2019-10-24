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 Нацбанк установит новые стандарты раскрытия информации об услугах банков

Национальный банк Украины (НБУ) планирует до концу ноября утвердить новые требования к банкам по раскрытию информации.

Об этом сообщила глава управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

"Сейчас люди не могут качественно сравнивать информацию (об услугах и продуктах банков, – ред.) с сайтов банков и с сайтов, которые сравнивают это информацию. Она вводит в заблуждение потребителей, которые не могут сравнивать стоимость, риски или пользу для себя от того или иного продукта", – сказал глава управления НБУ.

Лобайчук напомнила, что недавно был принят закон, который дал "мандат НБУ на защиту прав потребителей и полный инструментарий для работы с банками и не банками с 1 июля 2020 года".

"В рамках исполнения этого закона мы очень надеемся до конца ноября принять требования к банкам по стандартам раскрытия информации. По сути, мы приведем практически все продукты банков к общему знаменателю, который можно будет сравнить", – добавила представитель НБУ.

По словам Лобайчук, банки должны будут выполнить новые требования регулятора в течение трех-шести месяцев.

"За нарушения мы будем использовать те инструменты влияния, которые у нас есть, и таким образом воспитывать и потребителей и банковские учреждения", – добавила глава управления НБУ.

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Как сообщалось, в сентябре Верховная Рада приняла законопроект №1085-1 о защите прав потребителей финансовых услуг. 16 октября его подписал президент Владимир Зеленский.

Закон возлагает на Национальный банк обязательства по защите прав потребителей финансовых услуг и предоставляет ему инструменты регулирования поведения участников финансовых рынков в отношении клиентов.

Законом также расширено понятие общих расходов по потребительскому кредиту путем включения в него всех расходов потребителя, включая дополнительные и сопутствующие услуги третьих лиц.

Также закон вводит введение одинаковых правил для банков и небанковских учреждений в сфере рекламы финансовых услуг и предоставление информации о них.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155750
 
 
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